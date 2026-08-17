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Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

  • Ricardina Batista
  • Há 2h e 38min
Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos - TVI

Esta é a história de amor de José de Abreu com Carolynne Junger. O ator brasileiro é 52 anos mais velho do que a sua amada

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José de Abreu, conhecido ator brasileiro, vive uma surpreende história de amor com uma mulher que é 52 anos mais nova. O ator tem 80 anos e a namorada, a maquilhadora Carolynne Junger, tem 28 anos.

Esta história de amor começou na praia. Os dois conheceram-se na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro, e sentiram conexão imediata. José de Abreu e Carolynne deram uma entrevista a explicar que os dois se complementam, tanto que se casaram.

«Minha mãe constantemente diz-me que eu nasci com a cabeça de adulta. O José tem uma cabeça muito jovem e adora aprender coisas novas», relatou a maquilhadora.

Os dois já foram alvo de críticas, que José de Abreu lamentou, afirmando estar a ser vítima de «preconceito, como tantos outros».  

«Ela é minha mulher, eu sou marido dela. Moramos juntos, somos casados. Não ficamos perguntando a idade um do outro. Isso não existe», realçou. 

Estão juntos há sete anos, desde 2019. Carolynne tinha 21 anos e José de Abreu 73 quando se apaixonaram.

Percorra a galeria e veja as imagens mais românticas dos dois.

 

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