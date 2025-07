A neta de José Eduardo Moniz já nasceu. E o nome tem um significado único

Tereza nasceu prematura, quase dois meses antes do previsto , e passou 17 dias internada na neonatologia antes de regressar a casa.

Madalena Moniz partilhou a emoção do momento nas redes sociais , descrevendo a filha como "o maior fogo de artifício do 4 de Julho".

A chegada da bebé gerou uma onda de mensagens carinhosas de amigos e figuras públicas, celebrando o amor e a força da nova família.

Madalena Moniz, filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz, deu à luz a primeira filha, Tereza, no passado dia 4 de julho. A boa notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde revelou que, após um período delicado de internamento, a recém-nascida regressou finalmente a casa.

Relembre-se deste momento único em que José Eduardo Moniz recorda mais um momento especial da filha Madalena:

A menina nasceu prematuramente, quase dois meses antes do previsto, e passou 17 dias internada na neonatologia, conforme escreveu Madalena Moniz na sua página de Instagram:

«Tereza. Depois de nascer quase dois meses antes do tempo e de 17 dias de neonatologia, estamos (finalmente) em casa. Para sempre o maior fogo de artifício do 4 de Julho».

A publicação gerou uma onda de reações carinhosas e de felicitações por parte de amigos, família e muitos atores da TVI :« Parabéns Happy Family! 🥰 Maravilhosa Tereza, tudo de bom!» disse Silvia Rizo. Pedro Granger também deixou uma mensagem divertida: «Parabéns palhacitos 😉». Outros seguidores escreveram: «Que bonequinha!!!! Muitos parabéns aos 3!!», «Parabéns!!! Muitas felicidades! O maior Amor das vossas vidas», e ainda, «Linda e fofinha a Teresa, muitas felicidades e tudo de bom para a família» e Pedro Carvalho: «Que linda😍 Felicidades ❤️».

Tereza é fruto do casamento de Madalena Moniz com João Fezas Vital. Recorde-se que, em fevereiro deste ano, Madalena havia anunciado que estava grávida de gémeos, através de uma publicação onde escreveu: "Aguardando pacientemente pelo verão e por estes dois abacates".

Recorde-se do inicio da relação entre José Eduardo Moniz e a sua mulher Manuel Moura Guedes:

Veja aqui que o nome "Tereza" com "z" é uma variante ortográfica do nome "Teresa", que tem origem no grego "Therasia" e significa «natural de Tera» uma ilha grega. Também pode significar "verão" ou "fim do verão".

O nascimento prematuro de Tereza foi, por isso, inesperado, mas agora a bebé está em casa, rodeada de amor e cuidados, num momento que marca uma nova fase na vida do jovem casal e das suas famílias.

Veja também:

Vera Kolodzig abre o coração: «Arrisquei tudo... Um dos meus maiores medos» - Novelas - TVI

Pêpê Rapazote é um conceituado ator, mas passou ao lado de uma carreira noutra área? - Novelas - TVI