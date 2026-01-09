Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:56
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy - TVI

Flor fica incrédula.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) insiste com Flor (Benedita Pereira) que não vai nunca ser feliz se não ficarem juntos, dizendo que nada pode combater a força do amor, nem a idade nem os outros que dependem deles. Flor admite ter receio de dar esse passo por que se sente bem como está, questionando-o se vai continuar com Maria de Fátima (Rita Pereira) se ela o recusar. Sammy diz somente ir fazer tudo para estar perto dela.

Flor diz a Sammy ser injusto que deixem as pessoas que os amam e se dedicaram a vida toda a eles sozinhos. Sammy revela que Maria de Fátima, apesar de gostar dele, somente passou a dar-lhe mais importância desde que ela apareceu. Flor questiona Sammy se gostaria de ter tido mais filhos, com Sammy a responder de pronto que adoraria ter tido filhos com ela. Flor engole em seco, tensa.

Flor olha muito incomodada para Sammy a dizer que ainda continua com o desejo muito forte de ter um filho com ela, simpatizando especialmente com Rosinha por achar que ela é igual a ela, uma mulher forte e destemida. Flor disfarça estar a sentir-se indisposta para cortar a conversa, muito tensa. Sammy fica a suspirar a olhá-la.

Recorde-se que Sammy já avisou que não vai desistir de Flor:

