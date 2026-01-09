Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) insiste com Flor (Benedita Pereira) que não vai nunca ser feliz se não ficarem juntos, dizendo que nada pode combater a força do amor, nem a idade nem os outros que dependem deles. Flor admite ter receio de dar esse passo por que se sente bem como está, questionando-o se vai continuar com Maria de Fátima (Rita Pereira) se ela o recusar. Sammy diz somente ir fazer tudo para estar perto dela.

Flor diz a Sammy ser injusto que deixem as pessoas que os amam e se dedicaram a vida toda a eles sozinhos. Sammy revela que Maria de Fátima, apesar de gostar dele, somente passou a dar-lhe mais importância desde que ela apareceu. Flor questiona Sammy se gostaria de ter tido mais filhos, com Sammy a responder de pronto que adoraria ter tido filhos com ela. Flor engole em seco, tensa.

Flor olha muito incomodada para Sammy a dizer que ainda continua com o desejo muito forte de ter um filho com ela, simpatizando especialmente com Rosinha por achar que ela é igual a ela, uma mulher forte e destemida. Flor disfarça estar a sentir-se indisposta para cortar a conversa, muito tensa. Sammy fica a suspirar a olhá-la.

Recorde-se que Sammy já avisou que não vai desistir de Flor: