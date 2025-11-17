Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Os dois não conseguem resistir ao que sentem.

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) olha surpresa para Sammy (José Fidalgo) a dizer-lhe que decidiu sair de casa como ultimato para Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe devolver o que é seu de direito. Sammy sorri nervoso por Flor o questionar por que a quer tanto ajudar.

Sammy admite a Flor que continua a gostar dela, não havendo forma de evitar esse sentimento. Flor desculpa-se que não se lembra dele, mas admite que ele não lhe é indiferente. Sammy aproveita aquela brecha para beijar Flor e ela corresponde.

Flor afasta Sammy, dizendo-lhe não poderem fazer aquilo. Sammy insiste com Flor para parar de fugir ao que sentem um pelo outro, dizendo que seguiram com as suas vidas por ela ter desaparecido.

Recorde o reencontro entre os dois:

