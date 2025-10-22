Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos - TVI
Exclusivo «Terra Forte»: Antes de morrer, Flor acabou o noivado com Sammy
Exclusivo «Terra Forte»: Antes de morrer, Flor acabou o noivado com Sammy

Ele fica atónito, mas toma uma atitude.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) corre tenso a pensar no que vai fazer se a mãe de Rosinha (Francisca Salgado) for mesmo Flor (Benedita Pereira). Vê um café aberto e senta-se. Momentos depois fica atónito ao ver Flor a passar e falar com o dono de um restaurante.

Flor conversa com o dono do restaurante sobre a prática da pesca submarina, dizendo que lhe custa tirar a vida àqueles peixes. Sammy observa-a embasbacado, quando recebe chamada de Maria de Fátima (Rita Pereira), mas não atende. Flor segue na mota e Sammy decide segui-la de bicicleta.

Maria de Fátima fica irritada por Sammy não ter atendido e volta a fazer nova chamada.

Sammy pedala atrás de Flor, ignorando o seu telemóvel a tocar.

De recordar que Sammy e Flor estiveram noivos:

Relacionados

«Terra Forte»: Anos após a tentarem matar, Flor volta para recuperar o que perdeu e fazer justiça

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família

Terra Forte
Hoje

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: No dia do seu aniversário, Flor recebe uma visita inesperada

Terra Forte
Ontem

Em «Terra Forte», Dudu está apaixonado: «Acho que foi amor à primeira vista»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Ontem
1

Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

ter, 20 mai
2

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

seg, 20 out
3

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
4

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Ontem
5

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

qua, 28 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Hoje

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

A Fazenda
Ontem

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Hoje

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Ontem
Mais Fora do Ecrã