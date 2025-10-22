Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) corre tenso a pensar no que vai fazer se a mãe de Rosinha (Francisca Salgado) for mesmo Flor (Benedita Pereira). Vê um café aberto e senta-se. Momentos depois fica atónito ao ver Flor a passar e falar com o dono de um restaurante.

Flor conversa com o dono do restaurante sobre a prática da pesca submarina, dizendo que lhe custa tirar a vida àqueles peixes. Sammy observa-a embasbacado, quando recebe chamada de Maria de Fátima (Rita Pereira), mas não atende. Flor segue na mota e Sammy decide segui-la de bicicleta.

Maria de Fátima fica irritada por Sammy não ter atendido e volta a fazer nova chamada.

Sammy pedala atrás de Flor, ignorando o seu telemóvel a tocar.

De recordar que Sammy e Flor estiveram noivos: