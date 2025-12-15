Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

  • TVI Novelas
  Hoje às 08:58
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela - TVI

Será que o passado está cada vez mais presente?

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) abre finalmente o coração e admite a Flor (Benedita Pereira) que ela sempre foi a mulher da sua vida, revelando que está decidido a fazer tudo para que possam ficar juntos. No meio dessa revelação emotiva, Flor reage e move a mão, deixando Sammy profundamente comovido.

O momento é interrompido quando uma enfermeira surge e informa Sammy de que não pode permanecer ali. Ao sair da unidade de cuidados intensivos, é surpreendido por Rosa Maria (Custódia Gallego) ficando visivelmente atrapalhado.

Confrontado, Sammy confessa a Rosa Maria que ama Flor e que já não quer continuar a fugir aos seus sentimentos, assumindo que está disposto a lutar pela relação. Mais tarde, perante António (João Catarré), nega ter visitado Flor, justificando que esteve a falar com um criminoso internado no hospital.

Porém, Sammy acaba por se descair e admitir que esteve com Flor. Cobra Cobra (Ricardo Burgos) percebendo a situação, questiona-o sobre o que realmente se passa entre os dois. Sammy assume então que continua a ter sentimentos por Flor, recebendo de Cobra palavras de incentivo para lutar por ela.

Recorde-se do primeiro beijo entre os dois: 

