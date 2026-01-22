Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) cruza-se com Sammy (José Fidalgo), que lhe confessa estar desolado por não poderem estar juntos. O momento de tensão é interrompido pela chegada de Rosa Maria (Custódia Gallego) , que pede para falar com Sammy.

Sammy fica em choque quando Rosa Maria lhe revela que Flor está determinada a abandonar Florianópolis e regressar aos Açores. Furiosa, Rosa Maria culpa Sammy pela decisão da filha e exige que ele se afaste definitivamente de Flor. Apesar do choque e da dor, Sammy concorda com a exigência, aceitando manter distância para respeitar a decisão da jovem e apaziguar a mãe.