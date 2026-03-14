Vem aí «Terra Forte»: Sammy confrontado com hipótese devastadora sobre os filhos

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) insiste com Laert para falar diretamente com o familiar que lhe revelou toda a história, na esperança de esclarecer a verdade. No entanto, Laert garante que isso já não adiantaria de nada, uma vez que Adelaide, a única pessoa que sabia realmente tudo, já morreu. Antes de se despedir, aconselha Sammy a refletir bem sobre o que pretende fazer com aquelas informações, deixando-o ainda mais inquieto.

Sozinho, Sammy fica mergulhado em pensamentos, visivelmente tenso com tudo o que acabou de ouvir. A possibilidade de que Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) possam afinal não ser seus filhos começa a atormentá-lo, levantando dúvidas que nunca tinha sequer imaginado.

Mais tarde, ainda perturbado, Sammy decide confidenciar tudo a Álvaro. Conta-lhe que, segundo o que descobriu, Maria de Fátima (Rita Pereira) poderá ter arquitetado um plano para ser adotada pelos Terra Forte, afastando Adelaide do caminho e envolvendo-se com Manuel para garantir o seu lugar na família.

Perante a revelação, Álvaro (José Wallenstein) fica completamente atónito, sem conseguir esconder o choque diante de uma história que pode mudar tudo.