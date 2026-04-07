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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Magoada com Sammy, Dani toma uma decisão importante

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Magoada com Sammy, Dani toma uma decisão importante - TVI

A jovem fica perturbada.

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Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) diz a Dudu (Tomás Taborda) e Sammy que Maria de Fátima (Rita Pereira) pode ter ficado tão perturbada por ter visto Cobra (ricardo Burgos) com Babi (Melissa Matos) por já não ir para nova.

Sammy (José Fidalgo) repreende Dani por a ver sem objetivos nenhuns, não se dedicando aos estudos e não fazer mais nada na vida. Dani sai irritada.

Dani pensa afetada nas palavras de Sammy sobre não a ver fazer nada. Senta-se determinada com o seu caderno com fórmulas na mão para conseguir provar a toda a gente o seu valor.

Recorde-se que a vida de Dani piorou quando Maria de Fátima lhe tirou a mesada:

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