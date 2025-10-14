Terra Forte

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar - TVI

José Fidalgo partilha momento que deixou seguidores sem palavras.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator José Fidalgo, de 46 anos, que vai dar vida a Sammy na nova novela da TVI, “Terra Forte”, surpreendeu os seguidores ao fazer uma partilha inédita e carregada de significado no dia em que o filho, Lourenço, completou 16 anos. Conhecido pela sua postura discreta nas redes sociais, o protagonista decidiu abrir uma exceção e publicar uma fotografia marcante que rapidamente se tornou viral.

Na imagem, pai e filho surgem de tronco nu, num cenário escuro, com o corpo coberto de tatuagens, num registo artístico e poderoso que simboliza a forte ligação entre ambos. A fotografia, captada há alguns anos, mostra Lourenço ainda em criança — com cerca de dez anos —, contrastando com a imponência do ator.

Na legenda, José Fidalgo expressou o seu orgulho com palavras que comoveram os fãs:
«Foi assim que me senti com o meu Granda Puto!!!! Ao lado dele senti-me um “Goddamn Cooool kid” 🤟🏻😎 Parabéns, amor do Pai. E parabéns à mamã que te trouxe ao mundo🤟🏻❤️»

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações e elogios por parte de colegas e admiradores. Pedro Hossi comentou: «Parabéns Lourenço!! ☀️🙌🏼🤗🥰❤️», enquanto outros seguidores destacaram a força e a beleza do registo: «Tua melhor sessão de sempre!!!! 🔥», «Opa um fofão pequenino aí ❤️» e «Estas fotos são muuuuito legais! Parabéns ao Lourenço e aos papais! Muita saúde e muitas alegrias!».

Apesar de ser reservado na vida pessoal, José Fidalgo mostra, sempre que partilha momentos da sua família, o lado mais terno e humano que equilibra com a intensidade das suas personagens. A fotografia, além de celebrar o aniversário do filho, foi também uma declaração de amor e orgulho paternal, reforçando o elo entre pai e filho — um retrato de cumplicidade e afeto que emocionou os seguidores.

Reveja aqui uma entrevista ao ator em que fala de paternidade:

O ator prepara-se agora para dar vida a Sammy em “Terra Forte”, a nova aposta da TVI, prometendo voltar a surpreender o público com mais uma interpretação intensa e marcante.

Veja também: 

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único - Novelas - TVI

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam - Novelas - TVI

Relacionados

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Terra Forte

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

Terra Forte
qui, 9 out

«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

Terra Forte
qui, 9 out

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Terra Forte
qui, 9 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

A Fazenda
seg, 2 jun
4

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Hoje
5

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

Hoje

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Terra Forte
Hoje

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Hoje
Mais Fora do Ecrã