Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

O ator José Fidalgo, de 46 anos, que vai dar vida a Sammy na nova novela da TVI, “Terra Forte”, surpreendeu os seguidores ao fazer uma partilha inédita e carregada de significado no dia em que o filho, Lourenço, completou 16 anos. Conhecido pela sua postura discreta nas redes sociais, o protagonista decidiu abrir uma exceção e publicar uma fotografia marcante que rapidamente se tornou viral.

Na imagem, pai e filho surgem de tronco nu, num cenário escuro, com o corpo coberto de tatuagens, num registo artístico e poderoso que simboliza a forte ligação entre ambos. A fotografia, captada há alguns anos, mostra Lourenço ainda em criança — com cerca de dez anos —, contrastando com a imponência do ator.

Na legenda, José Fidalgo expressou o seu orgulho com palavras que comoveram os fãs:

«Foi assim que me senti com o meu Granda Puto!!!! Ao lado dele senti-me um “Goddamn Cooool kid” 🤟🏻😎 Parabéns, amor do Pai. E parabéns à mamã que te trouxe ao mundo🤟🏻❤️»

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações e elogios por parte de colegas e admiradores. Pedro Hossi comentou: «Parabéns Lourenço!! ☀️🙌🏼🤗🥰❤️», enquanto outros seguidores destacaram a força e a beleza do registo: «Tua melhor sessão de sempre!!!! 🔥», «Opa um fofão pequenino aí ❤️» e «Estas fotos são muuuuito legais! Parabéns ao Lourenço e aos papais! Muita saúde e muitas alegrias!».

Apesar de ser reservado na vida pessoal, José Fidalgo mostra, sempre que partilha momentos da sua família, o lado mais terno e humano que equilibra com a intensidade das suas personagens. A fotografia, além de celebrar o aniversário do filho, foi também uma declaração de amor e orgulho paternal, reforçando o elo entre pai e filho — um retrato de cumplicidade e afeto que emocionou os seguidores.

Reveja aqui uma entrevista ao ator em que fala de paternidade:

O ator prepara-se agora para dar vida a Sammy em “Terra Forte”, a nova aposta da TVI, prometendo voltar a surpreender o público com mais uma interpretação intensa e marcante.

