Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Vem aí «Terra Forte», enquanto todos aguardam notícias de Sammy (José Fidalgo), Rufino afasta-se discretamente. Sammy confirma que não conseguiu localizar Marcus (Vitor Hugo), deixando Armando (Ricardo Carriço) devastado; em desespero, ele promete casar-se com Vivi (Sofia Nicholson) caso ela sobreviva.

Entretanto,Vini (Gustavo Alves) , Babi (Melissa Matos) e Rosinha (Francisca Salgado) informam Rufino que conseguiram localizar o carro de Marcus na serra Catarinense. Após uma chamada de Flor, decidem que Rosinha ficará para trás. Rufino encontra uma forma de levar o carro de Glória sem que ela saiba, enquanto Rosinha se oferece para ficar em casa e avisar Eva. Quando Rufino surge com a chave do carro, todos ficam apreensivos ao ver no GPS que o carro de Marcus está parado.

No mesmo cenário, Vivi e Marcus fazem amor, mas Vivi mostra-se reticente quanto a fugir devido aos filhos. Marcus insiste que passem a noite no local.

De volta à perseguição, Rufino, Babi e Vini preparam-se para arrancar. Vini percebe que o carro de Marcus voltou a mover-se, e Rufino instrui-o a marcar o local onde o veículo esteve parado, acreditando que essa informação pode ser crucial para encontrar Vivi. Entretanto, Dudu alerta Dani de que Vini pode estar em perigo ao ir atrás de Marcus. Enquanto isso, Marcus e Vivi instalam-se numa casa alugada. Marcus sai para esconder o carro, e Vivi pondera avisar Jennifer. Quando Marcus descobre que o veículo possui um localizador, fica furioso, intensificando ainda mais a tensão da situação.