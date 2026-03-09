Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:42
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador - TVI

O plano de Marcus deixa todos em alerta máximo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vem aí «Terra Forte», enquanto todos aguardam notícias de Sammy (José Fidalgo), Rufino afasta-se discretamente. Sammy confirma que não conseguiu localizar Marcus (Vitor Hugo), deixando Armando (Ricardo Carriço) devastado; em desespero, ele promete casar-se com Vivi (Sofia Nicholson) caso ela sobreviva.

Entretanto,Vini (Gustavo Alves) , Babi (Melissa Matos) e Rosinha (Francisca Salgado) informam Rufino que conseguiram localizar o carro de Marcus na serra Catarinense. Após uma chamada de Flor, decidem que Rosinha ficará para trás. Rufino encontra uma forma de levar o carro de Glória sem que ela saiba, enquanto Rosinha se oferece para ficar em casa e avisar Eva. Quando Rufino surge com a chave do carro, todos ficam apreensivos ao ver no GPS que o carro de Marcus está parado.

No mesmo cenário, Vivi e Marcus fazem amor, mas Vivi mostra-se reticente quanto a fugir devido aos filhos. Marcus insiste que passem a noite no local.

De volta à perseguição, Rufino, Babi e Vini preparam-se para arrancar. Vini percebe que o carro de Marcus voltou a mover-se, e Rufino instrui-o a marcar o local onde o veículo esteve parado, acreditando que essa informação pode ser crucial para encontrar Vivi. Entretanto, Dudu alerta Dani de que Vini pode estar em perigo ao ir atrás de Marcus. Enquanto isso, Marcus e Vivi instalam-se numa casa alugada. Marcus sai para esconder o carro, e Vivi pondera avisar Jennifer. Quando Marcus descobre que o veículo possui um localizador, fica furioso, intensificando ainda mais a tensão da situação.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: GPS revela localização de Marcus… mas perseguição acaba em acidente

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa

Terra Forte

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
sáb, 7 mar

Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?

Terra Forte
sex, 6 mar
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
1

De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

ter, 10 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
sáb, 7 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Amor à Prova
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Amor à Prova
sáb, 7 mar

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Hoje

Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»

Hoje

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
Mais Fora do Ecrã