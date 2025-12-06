Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Sammy está a revelar-se?

Em «Terra Forte», António (João Catarré) continua a atacar Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer a Sammy (José Fidalgo)que a mulher dele tem feito tudo para passar a imagem de ter uma forte amizade com Vivi (Sofia Nicholson) quando elas estavam em guerra, insinuando também que ela está envolvida na morte de Vivi. Sammy corta a conversa a avisar António que eles vão ter de sair daquela casa se insistirem naquelas suspeitas. 

Sammy diz a António que pelos vistos ele e Flor (Benedita Pereira) partilham das mesmas suspeitas por Maria de Fátima, picando António a admitir falar com Flor bastantes vezes lá por casa. Leumi (Cassiano Carneiro) avisa-os que Flor e Maria de Fátima estão à luta na praia. Todos saem disparados.

Recorde-se que Sammy também desconfia que Maria de Fátima esteja metida em esquemas:

