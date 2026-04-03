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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desiste de Flor para sempre?

  • TVI Novelas
  • 3 abr, 14:23
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desiste de Flor para sempre? - TVI

Pode ser o fim desta história de amor.

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) defende-se a António (João Catarré) que Flor (Benedita Pereira) somente decidiu nunca mais o contactar por que tinha receio que a filha que esperava dele despoletasse uma grande guerra entre as famílias, vincando que eles nunca deixarem de se amar. António corta a avisar Sammy que tem mesmo de se afastar de Flor por ela estar consigo.

Sammy admite a António invejá-lo por ele ter a vida que queria ter com Flor, vincando que o que começou num plano para recuperar o que os Terra Forte roubaram à sua família, culminou com ele a apaixonar-se por Flor. Sammy diz a António ir respeitar a decisão de Flor de quer ficar com ele, mesmo sendo ela a mulher da sua vida.

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