Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra testemunha crucial do caso António/ Débora

Em «Terra Forte», Lívia olha preocupada para Sammy (José Fidalgo) e Eva (Josefine Winkler) a dizerem-lhe quererem falar com ela sobre ela ter feito parte da tripulação em muito dos voos feitos por um barão da droga.

Sammy e Eva mostram a Lívia uma fotografia de Débora (Elisa Volpatto), perguntando-lhe se alguma vez viajou com ela, argumentando que ela é a filha do barão da droga. Lívia assente lembrar-se dela de um voo. Sammy e Eva mostram de seguida uma fotografia de António (João Catarré), questionando se o viu com Débora. Lívia diz não querer quebrar o seu sigilo profissional dizendo se António estava no voo, esboçando ar amedrontado por Sammy e Eva a avisarem que pode ser considerada cúmplice num possível processo de tráfico de droga se sonegar essa informação. Lívia hesita.

Lívia acaba por admitir que se recorda de viajar com António, que veio de um voo da Bahia. Sammy e Eva avisam Lívia para não contar a ninguém da conversa que tiveram para não arranjar problemas para si própria com os colegas dela que podem estar envolvidos no esquema do tráfico de droga. Lívia assente melindrada.

Recorde o como começaram as descofianças: