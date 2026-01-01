Vem aí em «Terra Forte»: Tensões entre Sammy e Maria de Fátima levantam suspeitas de António

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) repreende Maria de Fátima (Rita Pereira) por ter sido indelicado com Rosa Maria (Custódia Gallego), com António (João Catarré) também a salientar que Manuel nem sequer é pai dela. Maria de Fátima disfarça a sua irritação e indica que precisa de contratar um assistente novo. Carla (Marina Albuquerque) oferece-se para o lugar e fica radiante com aquela possibilidade. António suspeita da falsa harmonia entre Sammy e Maria de Fátima.
José (Paulo Calatré) acha que António está a exagerar ao pensar que Sammy quer reconquistar Flor, mas António insiste que as aparências enganam.
Relembre-se que António e Sammy estão a lutar pela mesma mulher: