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Vem aí «Terra Forte»: Flor toma decisão radical para encontrar Dudu

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 17min
Vem aí «Terra Forte»: Flor toma decisão radical para encontrar Dudu - TVI

Flor não desiste de Dudu e quer partir.

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Sammy (José Fidalgo) considera que o melhor é viajarem até Buenos Aires para encontrarem Dudu e Rosinha e pergunta a António (João Catarré) se quer acompanhá-los. António mostra-se atrapalhado e explica que, neste momento, está a trabalhar no Caluma.

Flor (Benedita Pereira) reage de imediato e acusa António de estar, na verdade, a deixar-se dominar por Débora. Determinada a encontrar os jovens, diz a Sammy que têm de viajar ainda hoje para Buenos Aires, independentemente de António poder ou não acompanhá-los.

Entretanto, Magui (Matilde Serrasqueiro) sugere que o amigo hacker de Dani poderá ajudá-los a descobrir se Dudu fez alguma marcação numa escola de tango.

António acaba por concordar em falar com Débora para tentar conseguir ir com eles. Flor olha para ele de forma reprovadora.

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