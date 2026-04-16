Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro assume culpa e passado vem à tona

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro assume culpa e passado vem à tona - TVI

Ele está envolvido em várias tragédias?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) assume ao pai que eles também tiveram culpa no que aconteceu, com o plano de recuperar dos Terra Forte o que eles lhes tinham roubado. Pensam tensos que poderá ter sido Maria de Fátima (Rita Pereira) a atirar Flor (Benedita Pereira) ao mar no cruzeiro, aproveitando que ela estava alcoolizada.

Sammy diz a Álvaro (José Wallenstein) que foi graças à suposta morte de Flor, que Maria de Fátima conseguiu conquistá-lo e persuadiu também Manuel a adotá-la. Álvaro concorda com o filho e admite que tiveram muita culpa em tudo o que aconteceu.

Álvaro lastima-se por ter sido por causa da sua sede de vingança que Duda perdeu a vida, e até Adelaide poderia continuar viva. Sammy diz ao pai para não se culpar por essas mortes, vincando que não sabe se vai conseguir controlar-se se descobrir que não é pai de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda).

Recorde-se que Álvaro está e vai agir nas costas do filho:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba devastadora! Álvaro decide esconder verdade para proteger Sammy

Vem aí em «Terra Forte»: Experiência de Dani acaba em acidente grave com Carla

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Na cabana onde se encontra com Maria de Fátima, Cobra tem noite escaldante com Babi

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Marcus e Glória têm documentos falsos e todo o dinheiro dos seguros

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Leumi conta toda a verdade a Sammy sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy deixa Leumi encurralado: «Vais-me contar toda a verdade»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Eis o plano de Flor e António para desmascarar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Alba Baptista e Chris Evans deram o nó. E, há uma curiosidade muito interessante sobre o casamento! Saiba tudo!

14 set 2023
1

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Hoje
2

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr
3

José Raposo deixa mensagem tocante a Maria João Abreu: «Sempre no coração»

Ontem
4

Amor à Prova: Quem é João, o médico com quem Afonso tanto implica?

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: João sente-se mal

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre detalhe muito importante sobre a adoção de Nico

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

Terra Forte
Hoje

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Amor à Prova
Hoje

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Hoje

Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz vai voltar a trabalhar e nem imagina onde

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Maria Botelho Moniz mostra momento inesquecível e adorável com o filho: “Aproveitar cada minuto”

Hoje

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Hoje

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Amor à Prova
Hoje

“Julgaram. Apontaram o dedo”: Famosa apresentadora quebra o silêncio e responde a ataques

Ontem

José Raposo deixa mensagem tocante a Maria João Abreu: «Sempre no coração»

Ontem

Desesperada por encontrar a sua gata, Soraia Sousa quase sofreu uma queda grave

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã