Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro assume culpa e passado vem à tona

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) assume ao pai que eles também tiveram culpa no que aconteceu, com o plano de recuperar dos Terra Forte o que eles lhes tinham roubado. Pensam tensos que poderá ter sido Maria de Fátima (Rita Pereira) a atirar Flor (Benedita Pereira) ao mar no cruzeiro, aproveitando que ela estava alcoolizada.

Sammy diz a Álvaro (José Wallenstein) que foi graças à suposta morte de Flor, que Maria de Fátima conseguiu conquistá-lo e persuadiu também Manuel a adotá-la. Álvaro concorda com o filho e admite que tiveram muita culpa em tudo o que aconteceu.

Álvaro lastima-se por ter sido por causa da sua sede de vingança que Duda perdeu a vida, e até Adelaide poderia continuar viva. Sammy diz ao pai para não se culpar por essas mortes, vincando que não sabe se vai conseguir controlar-se se descobrir que não é pai de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda).

Recorde-se que Álvaro está e vai agir nas costas do filho: