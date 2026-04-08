Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro quer enganar Sammy para ter o que sempre desejou

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Álvaro (José Wallenstein) achar que ele não devia contar a verdade a Sammy (José Fidalgo), devendo isso sim aproveitar isso para fazer Maria de Fátima (Rita Pereira) devolver-lhe uma boa parte de tudo o que Manuel (António Capelo) lhe roubou, usando a arma de Maria de Fátima querer manter a sua boa reputação pública, além de também ser melhor para Dani e Dudu nunca saberem a verdade.

Vivi (Sofia Nicholson) fica surpresa por Armando querer falar com ela em privado.

Vivi nega a Armando saber o que seja sobre essa hipótese de Manuel e Maria de Fátima terem sido amantes. Armando insiste com Vivi ser muito importante que a verdade seja apurada por isso poder ter implicações graves.

Armando explica a Vivi que descobriram pela mãe de Maria de Fátima que ela planejou tudo para se envolver com Manuel, precisando muito de descobrirem se isso é verdade para Sammy saber com quem se casou. Vivi olha-o tensa. Armando insiste com Vivi que Álvaro não quer que Sammy descubra que os filhos dele são afinal de Manuel, querendo alterar o teste de paternidade de Dudu, precisando de saberem agora se Maria de Fátima foi mesmo amante de Manuel.

Recorde-se que Sammy e Álvaro tentaram que Vivi contasse tudo o que sabe: