Vem aí em «Terra Forte»: Às escondidas, Sammy faz teste de ADN para saber de Dani e Dudu são seus filhos?

Em «Terra Fprte», Sammy (José Fidalgo) à porta do laboratório, hesita em entrar, mas acaba por decidir-se a desfazer aquela dúvida de os seus filhos poderem ser de Manuel (António Capelo).

Sammy diz a Álvaro (José Wallenstein) que o facto de Maria de Fátima ter cancelado o teste de paternidade dele com Dudu pode significar que os seus filhos podem ser de Manuel. Álvaro fica em choque.

Álvaro diz a Sammy para pensar se quer que a possibilidade de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) poderem ser filhos de Manuel venha à tona, dizendo que isso teria implicações graves tanto para ele como para os jovens.

Sammy diz a Álvaro que não vai conseguir permanecer na dúvida se Dani e Dudu são ou não seus filhos por também ter de perceber se Maria de Fátima o enganou toda a vida.

Recorde-se que Sammy já confrontou Maria de Fátima: