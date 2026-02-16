Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Sammy age contra Maria de Fátima

Esta na hora de investigar.

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) e Rosa Maria já contaram a Sammy (José Fidalgo) de Rufino (Vitor Norte) ter levantado suspeitas sobre a adoção de Maria de Fátima (Rita Pereira) pelos Terra Forte, precisando que ele investigue o passado da mulher para descobrirem o que aconteceu. Sammy começa por perguntar a Rosa Maria o que pensou daquilo na altura.

Rosa Maria admite sempre ter achado estranha a sucessão de acontecimentos que fizeram com que Maria de Fátima ocupasse o lugar de Flor (Benedita Pereira) na família, desde Flor ter caído ao mar, até à morte de Adelaide, e culminando ela ter ficado grávida de Sammy. Este assente ir investigar Maria de Fátima, não indo ter misericórdia dela se descobrir que ela tentou mesmo matar Flor para ocupar o seu lugar.

De relembrar que aquele casamento está por um fio:

