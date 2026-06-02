Vem aí em «Terra Forte»: Sammy é confrontado com teoria chocante sobre Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Eva (Josefine Winkler) que durante todo aquele tempo não conseguiu descobrir nada sobre o paradeiro de Maria de Fátima (Rita Pereira), somente tendo descoberto agora por António que ela foi morta pelo mafioso que a ajudou a fugir.

Eva sugere que o ressurgimento de Caio pode estar ligado a essa história, e a morte de Maria de Fátima pode ser um embuste, podendo tentar descobri-lo para saberem mais. Sammy concorda, assentindo que ela o procure

Recorde onde anda Maria de Fátima: