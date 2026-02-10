É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

José Fidalgo, um dos atores mais acarinhados do público português, continua a conquistar fãs não só pelo talento e beleza, mas também pela relação próxima e cúmplice que mantém com a família. Atualmente em destaque na novela «Terra Forte», onde dá vida à personagem Sammy, o ator voltou a emocionar os seguidores ao partilhar momentos raros ao lado do filho mais velho, Lourenço Marinho Fidalgo.

Lourenço nasceu a 13 de outubro de 2009, fruto do casamento, entretanto terminado, entre José Fidalgo e a empresária Fernanda Marinho. Atualmente com 16 anos, o jovem tem chamado a atenção não só pela altura e porte físico, mas também pela forte semelhança com o pai, sendo frequentemente descrito pelos fãs como o verdadeiro “raio-X” de José Fidalgo.

Nas imagens agora divulgadas, pai e filho surgem lado a lado num registo descontraído e cúmplice, revelando a ligação especial que os une. A acompanhar as fotografias, o ator escreveu: «E agora está assim 😁 Moments that last forever ❤️ you», uma mensagem simples, mas carregada de emoção, que rapidamente tocou os seguidores.

A publicação gerou uma onda de comentários elogiosos, com muitos fãs e figuras públicas a destacarem a cumplicidade entre ambos e a beleza de Lourenço. Entre as reações, a atriz Maria João Pinho comentou «Lindos», enquanto outros seguidores escreveram «Parceiros pra vida», «Gigantes», «E eu não sei como é que ele era.... mas tu estás no "ponto rebuçado" 😉 Perfect», «Não para de crescer ❤️» e ainda «O Lourenço!!! que homem bonito está!!! Abraços das professoras do J. Infância», refletindo o carinho generalizado pelo jovem.

Com esta partilha, José Fidalgo volta a mostrar o lado mais humano, próximo e afetuoso, reforçando a importância da família na sua vida. Um momento simples, mas repleto de significado, que prova que, apesar do sucesso profissional, o papel mais importante do ator continua a ser o de pai

Relembre-se que o ator deu vida a Matias na novela Queridos Papás: