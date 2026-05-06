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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra? - TVI

Ele acaba por fazer uma confissão inesperada.

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Em «Terra Forte», Cobra (ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) ir para sempre recriminar-se por não ter lutado mais para ficar com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que tudo aquilo poderia ter sido evitado e ele estaria agora com Flor (Benedita Pereira). Cobra afiança a Sammy que nunca fez mal a ninguém por Maria de Fátima, saindo. Sammy esboça ar arrasado.

António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) ficam surpresos por se depararem com Sammy a chorar profusamente, com Sammy a dizer-lhes que foi Cobra quem o deixou assim com tudo o que lhe disse.

Sammy diz aos irmãos que acabou por aceitar os argumentos de Cobra de ter feito tantas coisas reprováveis pelo amor que tinha a Maria de Fátima, assumindo que no seu lugar também teria feito tudo que Flor lhe pedisse.

Recorde-se que, antes disto tudo, Sammy acabou o casamento com Maria de Fátima:

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