Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Em «Terra Forte», Cobra (ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) ir para sempre recriminar-se por não ter lutado mais para ficar com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que tudo aquilo poderia ter sido evitado e ele estaria agora com Flor (Benedita Pereira). Cobra afiança a Sammy que nunca fez mal a ninguém por Maria de Fátima, saindo. Sammy esboça ar arrasado.

António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) ficam surpresos por se depararem com Sammy a chorar profusamente, com Sammy a dizer-lhes que foi Cobra quem o deixou assim com tudo o que lhe disse.

Sammy diz aos irmãos que acabou por aceitar os argumentos de Cobra de ter feito tantas coisas reprováveis pelo amor que tinha a Maria de Fátima, assumindo que no seu lugar também teria feito tudo que Flor lhe pedisse.

Recorde-se que, antes disto tudo, Sammy acabou o casamento com Maria de Fátima: