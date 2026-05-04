Vem aí em «Terra Forte»: Sammy agride Cobra após revelação bombástica

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) questiona Cobra (ricardo Burgos) se afinal é ou não pai de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda). Cobra tenta argumentar a Sammy que acabou por protegê-lo ao ocultar-lhe a verdade. Sammy esmurra-o furioso. Cobra admite por fim ser verdade que Dudu não é filho dele.

Cobra assume a Sammy que sabe que agiu mal ao ter alinhado em todos os planos de Maria de Fátima, mas não conseguiu resistir-lhe por sempre a ter amado, referindo estar convicto que ele também faria o mesmo por Flor. Sammy olha-o surpreso.

Recorde toda a farsa de Cobra sobre este assunto: