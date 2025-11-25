Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha Cobra a chantagear o suspeito de sabotar a Komibem?

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz ao colega que leve o homem da conserveira para a sala de interrogatório. Sammy repreende Cobra (Ricardo Burgos) por ter dado a dica ao homem que tudo tinha passado de um acidente. Cobra finge ficar constrangido.

Cobra diz ao homem da conserveira que se ele se mantiver calado sobre quem lhe pediu para fazer a sabotagem na Komibem, será muito bem recompensado. Cobra olha comprometido para Sammy a perguntar-lhe o que está a fazer ali.

De relembrar que Sammy é o responsável por esta investigação: