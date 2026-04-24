Vem aí em «Terra Forte»: Sammy confronta Cobra sobre ser amante de Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz que só contou a Cobra (ricardo Burgos) que iam mudar-se para casa de Álvaro (José Wallenstein). Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) fazem cara de caso, acabando por contar ao pai das suspeitas que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra poderem ser mais que simples conhecidos.

Sammy, a recordar-se tenso de Cobra lhe dizer andar com uma mulher casada, sai disparado de casa.

Ele chega ao local de trabalho e pergunta sem rodeios a Cobra se é amante de Maria de Fátima.

Recorde como começou esta suspeita: