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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy confronta Cobra sobre ser amante de Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 48min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy confronta Cobra sobre ser amante de Maria de Fátima - TVI

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz que só contou a Cobra (ricardo Burgos) que iam mudar-se para casa de Álvaro (José Wallenstein). Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) fazem cara de caso, acabando por contar ao pai das suspeitas que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra poderem ser mais que simples conhecidos.

Sammy, a recordar-se tenso de Cobra lhe dizer andar com uma mulher casada, sai disparado de casa.

Ele chega ao local de trabalho e pergunta sem rodeios a Cobra se é amante de Maria de Fátima.

Recorde como começou esta suspeita:

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