Vem aí em «Terra Forte»: Sammy conta demais a Cobra

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) admite a Cobra (ricardo Burgos) ter receio que Maria de Fátima (Rita Pereira) pudesse andar a sair com mais alguém quando engravidou e os filhos poderem não ser dele. Cobra diz a Sammy que Maria de Fátima seria incapaz de traí-lo por ele ser o homem que ela sempre almejou.

Cobra insiste com Sammy que Maria de Fátima veio de raízes humildes e sempre ambicionou conseguir ficar com alguém com bom nome de família como ele, sendo óbvio que ela quis engravidar rapidamente para o apanhar, não fazendo nenhum sentido que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) não sejam filhos dele. Sammy pensa tenso que, no entanto, Laert o avisou que Maria de Fátima era amante de Manuel.