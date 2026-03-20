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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy conta demais a Cobra

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy conta demais a Cobra - TVI

Sammy não tem a noção que está a falar com um dos piores inimigos.

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) admite a Cobra (ricardo Burgos) ter receio que Maria de Fátima (Rita Pereira) pudesse andar a sair com mais alguém quando engravidou e os filhos poderem não ser dele. Cobra diz a Sammy que Maria de Fátima seria incapaz de traí-lo por ele ser o homem que ela sempre almejou.

Cobra insiste com Sammy que Maria de Fátima veio de raízes humildes e sempre ambicionou conseguir ficar com alguém com bom nome de família como ele, sendo óbvio que ela quis engravidar rapidamente para o apanhar, não fazendo nenhum sentido que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) não sejam filhos dele. Sammy pensa tenso que, no entanto, Laert o avisou que Maria de Fátima era amante de Manuel.

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