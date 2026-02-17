Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 27min
Flor chega tarde demais.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Cobra (ricardo Burgos) que apesar de ser apaixonado por Flor (Benedita Pereira), ela está feliz com António (Joao Catarré), não indo usar Rosinha para a pressionar. Sammy diz também ter de cuidar dos seus filhos, não se indo separar de Maria de Fátima (Rita Pereira). Cobra sai levando o envelope com a cold wallet. Sammy liga para um contacto para descobrir se foi registado algum documento ente Maria de Fátima e Flor. 

Sammy esboça ar irritado por o seu contacto lhe ter confirmado que foi mesmo registado um contrato entre Maria de Fátima e Flor. Colega avisa Sammy que Flor está lá fora para falar com ele. Flor diz a Sammy haver alguma coisa muito estranha a acontecer com Maria de Fátima.

Flor diz a Sammy que antes de falarem sobre a estranha reação de Maria de Fátima quando a foi confrontar, precisa de lhe explicar que assinou um contrato com ela. Sammy admite já estar a par de ela ter passado tudo para o nome da irmã. Flor olha-o surpresa.

Recorde-se que Sammy já tinha sido avisado:

Terra Forte

Terra Forte
Hoje

Terra Forte
Ontem

Terra Forte
Ontem

Terra Forte
Ontem

Terra Forte
Ontem

Terra Forte
Ontem
