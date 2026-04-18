Vem aí em «Terra Forte»: Sammy quebra o silêncio a Cobra e tudo pode mudar

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Em «Terra Forte», Cobra (ricardo Burgos) puxa por Sammy (José Fidalgo) para lhe contar o que o está a atormentar. Sammy indica que é uma história antiga.

Sammy conta a Cobra as suas suspeitas de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter planeado tudo para se tornar uma Terra Forte e casar-se com ele, salientando que ela se apaixonou logo que se conheceram. Revela, ainda, as suas suspeitas de Maria de Fátima poder ter tentado matar Flor (Benedita Pereira) no cruzeiro para conseguir ficar com o lugar dela na família e casar-se com ele, referindo que também soube que ela ameaçou Adelaide de morte.

Inesperadamente, Sammy anuncia que vai separar-se dela e Cobra olha-o surpreso. O filho de Álvaro vai ainda mais longe e acaba por contar a que acha que a mulher foi amante de Manuel, e que isso pode significar que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) nem sequer são filhos dele.

Cobra aconselha Sammy a desistir de descobrir se Dudu e Dani são seus filhos, dizendo que isso só trará sofrimento para ele e para os jovens.

Recorde um dos momentos em que Cobra tentava desculpar Maria de Fátima: