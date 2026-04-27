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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 33min
Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra - TVI

Um grande confronto.

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) permanece desconfiado a olhar para Cobra (ricardo Burgos) a dizer-lhe que todas as vezes que possa ter estado com Maria de Fátima (Rita Pereira) terão sido para ajudá-la em alguma coisa no casamento com ele. Sammy impõe a Cobra que então lhe diga como se chama a mulher casada com quem anda.

Cobra recusa-se a dizer a Sammy o nome da mulher com quem anda, escudando-se ter-lhe feito aquela promessa. Sammy continua a duvidar dele, recordando de como ele o incentivou a desistir do teste de paternidade com Dudu. Sammy sai a avisar Cobra que dá cabo dele se descobrir que ele tem mesmo alguma coisa com Maria de Fátima. Cobra esboça ar tenso.

Recorde-se que Sammy desabafava com Cobra sobre ela:

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