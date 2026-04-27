Vem aí em «Terra Forte»: Sem dó nem piedade, Sammy ameaça Cobra

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) permanece desconfiado a olhar para Cobra (ricardo Burgos) a dizer-lhe que todas as vezes que possa ter estado com Maria de Fátima (Rita Pereira) terão sido para ajudá-la em alguma coisa no casamento com ele. Sammy impõe a Cobra que então lhe diga como se chama a mulher casada com quem anda.

Cobra recusa-se a dizer a Sammy o nome da mulher com quem anda, escudando-se ter-lhe feito aquela promessa. Sammy continua a duvidar dele, recordando de como ele o incentivou a desistir do teste de paternidade com Dudu. Sammy sai a avisar Cobra que dá cabo dele se descobrir que ele tem mesmo alguma coisa com Maria de Fátima. Cobra esboça ar tenso.

Recorde-se que Sammy desabafava com Cobra sobre ela: