Vem aí «Terra Forte»: Dúvidas sobre paternidade, Dudu enfrenta Sammy e a tensão instala-se

  • Hoje às 10:47
Vem aí «Terra Forte»: Dúvidas sobre paternidade, Dudu enfrenta Sammy e a tensão instala-se

Comentários de Rufino e Vivi desencadeiam suspeitas.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) garante a Cobra (ricardo Burgos) que não pretende impedir Dudu (Tomás Taborda)  de realizar o teste de paternidade, mantendo-se, no entanto, convicto de que o rapaz é seu filho. Enquanto escuta, Cobra tenta esconder a tensão. Sammy reforça ainda a sua confiança em Maria de Fátima (Rita Pereira), afirmando que ela seria incapaz de o trair, e explica que as dúvidas de Dudu surgiram depois de comentários feitos por Rufino (Vitor Norte) e Vivi (Sofia Nicholson).

Entretanto, Dani recusa-se a aceitar a possibilidade de qualquer traição, ao passo que Dudu continua a insistir na hipótese de não serem filhos de Sammy. No final da conversa, Cobra despede-se de Sammy, alegando ter recebido uma pista importante relacionada com um caso.

