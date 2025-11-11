Vem aí em «Terra Forte»: Descontrolado, Sammy ameaça Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz irritado a Maria de Fátima (Rita Pereira) que por mais que ela proteste, o justo é ela dar metade da herança da família a Flor (Benedita Pereira), ameaçando sair de casa se ela levar avante a ideia de a expulsar. Cobra (Ricardo Burgos) diz provocador a Maria de Fátima que ela está com medo de que Flor e Sammy fiquem juntos, por que diz ser óbvio que eles gostem um do outro. Maria de Fátima fica tensa.

Maria de Fátima suplica a Sammy que não se vá embora, admitindo que se excedeu por ter muito receio que ele e Flor possam ter alguma coisa um com o outro. Sammy repisa que Flor tem todo o direito a metade da fortuna da família. Maria de Fátima diz a Sammy que vai tratar com que Flor não se vá embora, saindo.

De relembrar que, ainda nos Açores, Sammy prometeu a Maria de Fátima ir continuar casado com ela: