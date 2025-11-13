Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Sammy não tem a noção do que está envolvido ou quem.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Cobra (Ricardo Burgos) ir sair para ir até à Komibem começar a investigar a possibilidade de ter havido sabotagem. Sammy não responde a Cobra a dizer-lhe que ele quis sair de casa para se afastar do que sente por Flor (Benedita Pereira). Sammy pensa tenso ser mesmo verdade que não consegue tirar Flor da cabeça. Olha surpreso para Kadu (Vicente Ramirez), que lhe diz que lhe pode ajudar com o seu problema sentimental se ele o ajudar com o seu pai.

Kadu insiste com Sammy ter a certeza de que Marcus está inocente, apontando que alguém pode ter mexido na autoclave para provocar a contaminação das conservas. Kadu refere que pode ser Maria de Fátima quem esteve por detrás daquilo.

Kadu conta a Sammy que Marcus contestou publicamente o monopólio da pesca da Açoreana e que Maria de Fátima (Rita Pereira) a despediu Vivi (Sofia Nicholson) como retaliação.

Será que esta investigação pode ficar comprometida por Sammy ser casado com Maria de Fátima?

De recordar que Cobra tentou ficar com este caso, para tentar 'abafar' tudo:

