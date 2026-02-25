Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

  Hoje às 08:56
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima - TVI

Ee fica em pânico.

Em «Terra Forte», Laert diz a Sammy (José Fidalgo) já se lembrar de Adelaide, confirmando que ela somente morreu meses após o acidente.

Laert confessa a Sammy que recebeu dinheiro por fora para dar Adelaide como morta no acidente, somente tendo corrigido o documento quando o verdadeiro corpo dela apareceu. Sammy insiste com Laert para lhe contar quem lhe pediu aquilo, prometendo não o ir denunciar.

Laert conta a Sammy que Adelaide foi levada para uma clínica de cuidados paliativos, sendo um primo irmão dele quem esteve a tomar conta dela, admitindo suspeitar que o ataque cardíaco dela foi provocado, não estranhando que tenha sido a própria Maria de Fátima (Rita Pereira) a matá-la. Sammy fica em choque.

Recorde-se que Sammy prometeu ir descobrir o segredo da mulher:

