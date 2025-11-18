Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz amor com Maria de Fátima, enquanto pensa em Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chega a casa, puxando de imediato Sammy (José Fidalgo) para o quarto para fazerem as pazes. Sammy deixa-se arrastar contrariado.

Maria de Fátima despe-se sensual para Sammy, dizendo que ele está irresistível. Sammy fecha os olhos a recordar-se de Flor (Benedita Pereira) para conseguir ter relações com Maria de Fátima.

Maria de Fátima suspira de prazer a dizer a Sammy ter adorado fazer sexo com ele. Sammy segue para a casa-de-banho a ignorá-la. Maria de Fátima carrega no botão para chamar os empregados, mas ninguém atende e sai do quarto irritada.

Recorde-se que Sammy tinha saído de casa: