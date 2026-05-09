Vem aí em «Terra Forte»: Sammy quer fazer Cobra e Maria de Fátima desaparecerem?

Em «Terra Forte», António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) insistem com Sammy (José Fidalgo) que ele não deveria ter sido tão brando com Cobra e acrescentam que Maria de Fátima (Rita Pereira) não vai desistir facilmente dele. Sammy refere que gostaria que Cobra (ricardo Burgos) e Maria de Fátima desaparecessem da sua vida para sempre.

Os irmãos dizem a Sammy que ele ainda está a tempo de ser feliz. Sammy concorda, vincando querer mesmo que Maria de Fátima desapareça da sua vida.

Recorde o confronto entre Cobra e Sammy: