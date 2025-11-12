Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que conseguiu que Flor (Benedita Pereira) percebesse que não conseguiu evitar ter ciúmes de eles terem sido namorados no passado, também indo tratar de passar-lhe metade de tudo como prometeu. Sammy olha-a desconfiado.

Sammy diz a Maria de Fátima que, no entanto, vai sair de casa à mesma até tudo estar resolvido, deixando Maria de Fátima frustrada.

De recordar que, na realidade, Maria de Fátima tem razão e ele continua apaixonado por Flor: