Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:24
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás - TVI

Sammy é obrigado a tomar uma decisão radical.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que conseguiu que Flor (Benedita Pereira) percebesse que não conseguiu evitar ter ciúmes de eles terem sido namorados no passado, também indo tratar de passar-lhe metade de tudo como prometeu. Sammy olha-a desconfiado.

Sammy diz a Maria de Fátima que, no entanto, vai sair de casa à mesma até tudo estar resolvido, deixando Maria de Fátima frustrada.

De recordar que, na realidade, Maria de Fátima tem razão e ele continua apaixonado por Flor: 

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor enfrenta Maria de Fátima e exige justiça na partilha da herança

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Flor chantageia Rosinha: «Fico aqui a lutar pelo que é nosso que acabares com o Dudu»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosa Maria intimida Álvaro e deixa-o melindrado

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha quer ver Flor morta para atingir outros objetivos?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

seg, 10 nov
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

seg, 10 nov
3

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Hoje
4

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

qua, 9 jul
5

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
dom, 26 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Ontem

“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe

Ontem

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Hoje

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Hoje

«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

Hoje

Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Hoje

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã