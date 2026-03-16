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Vem aí «Terra Forte»: Álvaro alerta Sammy sobre os planos de Maria de Fátima no cruzeiro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Vem aí «Terra Forte»: Álvaro alerta Sammy sobre os planos de Maria de Fátima no cruzeiro - TVI

Álvaro aconselha estratégia perigosa a Sammy.

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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) aconselha Sammy (José Fidalgo) a não mencionar nada sobre as descobertas relacionadas com Maria de Fátima (Rita Pereira), alertando que ela sempre negará tudo. Sammy revela que descobriu a verdade através de um intermediário, mas que este não quis revelar a identidade da pessoa que cuidou de Adelaide, mantendo o mistério intacto.

A conversa toma um rumo ainda mais sombrio quando Álvaro questiona Sammy sobre a possibilidade de Maria de Fátima também estar envolvida na tentativa de assassinato de Flor durante o cruzeiro. O tom de urgência aumenta quando Álvaro insiste que devem considerar seriamente essa hipótese, argumentando que, se Maria de Fátima planejou eliminar Adelaide para se tornar amante de Manuel e ser adotada pelos Terra Forte, não seria surpreendente que alguém sem princípios como Manuel tivesse caído no seu jogo. Sammy fica incrédulo e visivelmente abalado com a sugestão.

Perante tudo aquilo, Sammy admite a Álvaro que, depois de tantas revelações, sente vontade de se afastar de Maria de Fátima. Álvaro, porém, é firme: não pode afastar-se, devendo fingir continuar do lado dela para conseguir descobrir toda a verdade. 

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