Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Em «Terra Forte», Laert revela a Sammy (José Fidalgo) que conseguiu finalmente descobrir a verdade sobre o acidente de Adelaide. Segundo lhe contou um familiar da própria, Adelaide sofreu o acidente enquanto tentava fugir de Maria de Fátima (Rita Pereira) , que lhe terá pedido que se desse como morta para poder ser adotada pela família Terra Forte. A revelação deixa Sammy completamente em choque.

Convicto do que está a dizer, Laert garante que não há qualquer engano. Explica que foi a própria Adelaide quem confidenciou toda a história ao familiar, incluindo o facto de Maria de Fátima a ter ameaçado de morte. Perturbada, Sammy insiste em querer falar diretamente com essa pessoa, mas Laert afirma que o homem não quer expor-se nem dar a cara.

Apesar das provas apresentadas, Sammy recusa-se a acreditar que Maria de Fátima fosse capaz de fazer mal à própria mãe apenas para conseguir integrar a poderosa família Terra Forte. No entanto, Laert acrescenta ainda outro detalhe perturbador: Maria de Fátima já tinha Manuel (António Capelo) do seu lado, depois de Adelaide os ter surpreendido juntos na cama. A revelação deixa Sammy ainda mais atónita, sem saber em quem acreditar.

A relação de Sammy e Maria de Fátima está por um fio: