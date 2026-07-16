Vem aí em «Terra Forte»: Sammy aproxima-se perigosamente do segredo de Débora

Determinado a descobrir o que realmente aconteceu, Sammy (José Fidalgo) continua a investigar a ligação entre Débora e António (João Catarré). Depois de confrontar ambos, o empresário deixa claro que não acredita nas versões que lhe estão a ser contadas. Perante a crescente pressão, Débora avisa António que Sammy está cada vez mais perto de descobrir toda a verdade sobre o que os uniu e o passado que continuam a esconder.