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Vem aí em «Terra Forte»: Sammy aproxima-se perigosamente do segredo de Débora

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 32min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy aproxima-se perigosamente do segredo de Débora - TVI

A verdade pode estar prestes a ser revelada

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Determinado a descobrir o que realmente aconteceu, Sammy (José Fidalgo) continua a investigar a ligação entre Débora e António (João Catarré). Depois de confrontar ambos, o empresário deixa claro que não acredita nas versões que lhe estão a ser contadas. Perante a crescente pressão, Débora avisa António que Sammy está cada vez mais perto de descobrir toda a verdade sobre o que os uniu e o passado que continuam a esconder.

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