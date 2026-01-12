Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

O ator e marido da atriz Sara Barradas, José Raposo recorreu recentemente às suas redes sociais para partilhar uma situação inesperada e diferente do habitual, apelando à ajuda dos seguidores. O motivo: um roubo que afetou o filho mais novo, Ricardo Abreu Raposo, e que deixou a família bastante abalada.

Na sua conta de Instagram, o ator explicou que o incidente aconteceu na zona da Penha de França, revelando a dimensão sentimental do objeto roubado. José Raposo escreveu: “Roubaram esta bicicleta ao meu filho Ricardo. Era onde ele levava os meus netos à escola, e tinha um valor sentimental porque os miúdos adoravam andar nela com o pai como se de uma brincadeira se tratasse, pois ele adaptou-lhe uns adereços originais, muito giros! Se alguém a vir contacte-o ou a mim por favor aqui pelo Instagram. Obrigado 👍❤️”

A bicicleta não tinha apenas um valor material, mas representava momentos de diversão e cumplicidade entre pai e filhos, sendo usada diariamente como meio de transporte e de lazer. O apelo de José Raposo surge como uma tentativa de recuperar este objeto tão especial e de sensibilizar a comunidade para o respeito e a solidariedade.

Os seguidores reagiram rapidamente, mostrando apoio e indignação pelo ocorrido. Comentários como “Boa sorte Zé” e “Que tristeza! Passam a vida a prejudicar os justos” demonstram não só o carinho pelo ator, mas também a empatia por toda a situação.

Com esta partilha, José Raposo deixa claro que, mais do que o valor da bicicleta, o que importa é proteger e preservar os laços familiares e os momentos únicos vividos com os netos, recordando a todos a importância da atenção e do respeito pelo próximo.