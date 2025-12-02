José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

José Raposo partilhou, nas redes sociais, uma das homenagens mais emotivas dos últimos tempos, após a morte de alguém que descreve como «o Meninho, a pessoa mais íntegra» que conheceu. O ator abriu o coração para recordar uma figura marcante na sua vida (Almeno Gonçalves) e na vida de tantos outros, deixando claro que esta perda é sentida muito para além do círculo íntimo.

Na longa mensagem, o ator fala de um homem de enorme humanidade, «a candura em pessoa», com uma forma única de estar no mundo. Natural de Braga, dono de uma voz sincera, cheia de gargalhada e autenticidade, era alguém que espalhava amor sem esforço e que, com a sua inteligência simples e justa, tocava quem se cruzava com ele. Ao lado da sua companheira, Patrícia (apelidada carinhosamente de «a sua Patti Smith») formava uma das duplas mais cúmplices e verdadeiras do panorama artístico.

O ator recorda ainda a generosidade inesquecível do amigo, revelando um dos momentos mais marcantes da sua amizade: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses» na casa daquele que descreve como um ser solidário e luminoso. Um gesto que, segundo Raposo, diz tudo sobre a natureza bondosa e acolhedora daquele que agora parte, deixando um vazio difícil de explicar.

A homenagem emocionou seguidores e colegas de profissão, que rapidamente encheram a publicação de palavras de carinho. Joana Seixas reagiu com um sentido: «❤️❤️ que bonito Zé». Já outro comentário, igualmente comovente, resume o sentimento comum: «😢 o nosso Meno era tudo isso e mais um pouco! Vai ser difícil/ está a ser difícil conviver com o vazio deixado por ele».

Entre tristeza e gratidão, José Raposo despede-se com a promessa de manter viva a memória daquele que descreve como um dos grandes amores da sua vida de amizade. «Até já, Meninho ❤️», termina, num adeus que é também um abraço eterno.

O ator Almeno Gonçalves morreu na madrugada de dia 27 de novembro de 2025, vítima de um cancro no cólon que se revelou fulminante. O ator participou em vários projetos da TVI como «Belmonte», «Santa Bárbara» e «Rua das Flores»:

