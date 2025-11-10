De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

José Raposo recorreu ao Instagram para lamentar a morte de Paulo Martins, carinhosamente tratado por todos como Paulinho, começando por escrever que «morreu o Paulinho», numa mensagem de profunda tristeza. O ator lembrou que Paulo era muito mais do que um apoio profissional, sublinhando que era o «braço-direito do Fernando Mendes» e quem geria «toda a vida profissional e pessoal do Fernando».

Raposo destacou ainda que, acima de qualquer função, Paulinho «era um grande ser humano, de quem facilmente nos tornávamos amigos», revelando o impacto que a sua presença tinha no dia a dia de quem o conhecia. O ator recordou também o início dessa convivência, explicando que o conheceu «na época em que ele começou a trabalhar com o Fernando, em Silves, na Fábrica do Inglês, nos idos anos 90», e que «desde logo a sua simpatia, discrição, generosidade e bondade se manifestaram».

Na mensagem, José Raposo dirigiu um pensamento especial ao amigo Fernando Mendes, afirmando saber que este está «devastado» com a perda. Deixou ainda palavras de conforto à família de Paulo Martins, enviando os seus «sinceros sentimentos ao filhote do Paulo e à sua família».

Com esta homenagem, o ator evidenciou o quanto Paulinho era querido nos bastidores da televisão portuguesa, lembrando não só o profissional dedicado, mas sobretudo a pessoa afetuosa e discreta que marcou muitas vidas.