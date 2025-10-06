«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

  • Hoje às 16:02
«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

José Raposo chora morte de conhecido ator.

Há cerca de uma semana, Portugal acordou com a triste notícia da morte de mais um nome de referência da representação nacional: Luís Alberto. A informação abalou várias figuras conhecidas, e um dos que decidiu pronunciar-se sobre a perda foi José Raposo, que admitiu ter-lhe "custado muito" reagir publicamente.

Nas redes sociais, o ator partilhou, no domingo, 5 de outubro, uma fotografia onde aparece a partilhar uma refeição com Luís Alberto. Na legenda, escreveu: "Morreu o meu grande amigo Luís Alberto há uma semana! Só agora digo algo porque me custou muito", pode ler-se.

José Raposo aproveitou também para recordar como conheceu o ator: "Conheci o Luís em 1986 na peça Um Coronel em 2 Actos, com o Camilo de Oliveira, e de seguida fizemos Aqui Há Fantasmas com o Henrique Santana… foram três anos onde o maravilhoso convívio e a camaradagem deram lugar a uma grande amizade! Admirei-o desde logo pelo seu grande talento, mas também pela sua bondade, humildade, generosidade!"

O artista destacou ainda o contributo de Luís Alberto para o teatro português: "Desde há 70 anos que o Luís esteve ligado a quase todas as companhias de teatro do país, tendo fundado algumas. Ele é alguém que deixa um legado cultural importante", afirmou.

No final da publicação, José Raposo deixou uma mensagem de afeto à família do ator: "Um beijo à Carmen, ao Ramon e a toda a família. Até sempre, meu amigo!"

Relembre-se que o ator vive uma relação feliz com a atriz Sara Barradas: 

