José Raposo recorda Luís Aleluia: «Profunda saudade e contínua incredulidade com o que sucedeu»

Luís Aleluia morreu, aos 63 anos, no dia 23 de junho de 2023. Um ano depois deste trágico dia, José Raposo recordou o amigo, através de uma publicação nas redes sociais.

«LUÍS ALELUIA - fez no domingo um ano que nos deixou… e por acaso no sábado eu e os colegas e amigos comuns que fazem a peça “Noite de Reis”, que fui ver, peça em que ele entrou na 1.ª temporada, falámos dele com uma profunda saudade e contínua incredulidade com o que sucedeu há um ano atrás!», começou por escrever.

De seguida, recordou a personalidade e profissionalismo do artista, que era conhecido como o «Menino Tonecas».“...Um bom conhecimento das suas qualidades revela-o um ator cómico de bom estilo sem recursos extravagantes ou exagerados...” Varela Silva, in programa do espectáculo “Cá estão Eles”, Lisboa 1987”. Além do seu bom carácter humano, que “exerceu” na Casa do Artista nos últimos anos, onde estive ao seu lado na direcção e pude constatar o seu “espírito de missão” incrível, tinha de facto um talento ímpar! A observação do grande homem de teatro Varela Silva, que transcrevi entre-aspas, sobre as qualidades artísticas do Luís, é perfeita! Eu peço desculpa por “bater na mesma tecla”, mas também acho que, como publiquei em relação ao Carlos Miguel, o Luís, ao longo da sua carreira, foi vítima de um desprezo inexplicável, foi ostracizado pelo meio artístico em geral, pelos políticos da cultura e pelos média, que lhe punham o rótulo pejorativo de “cómico revisteiro”! Para além do enorme comediante que foi, realço sempre a verdadeira descentralização teatral que fez, de há 30 anos a esta parte! E também tem de se falar da sua preocupação em dar trabalho nas suas produções teatrais a colegas desempregados, que tinham talento mas também “carregavam esse karma” de serem rotulados como “artistas menores”… por serem cómicos!».

Por fim, deixou uma menagem sentida de agradecimento: «Quero mandar um beijo enorme à Zita, ao Zé e ao João, e um gigante abraço de agradecimento ao Luís…por tudo!».

Recorde-se que na altura na sua morte, Luís Aleluia estava em gravações na novela «Festa é Festa».