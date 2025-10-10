José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

Esta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, José Raposo viveu um momento de grande tristeza ao partilhar nas redes sociais a morte de Moniz Ribeiro, reconhecido cenógrafo e artista plástico português, figura incontornável das artes cénicas nacionais.

Num texto comovente publicado no Instagram, o ator escreveu:

«MONIZ RIBEIRO — mais um enorme das artes plásticas do Teatro que nos deixa! Com o seu enorme talento cenografou muitas revistas do Parque Mayer, algumas onde participei como ator. Trabalhou também muito para televisão e foi professor de cenografia. Soube por esta publicação do Frederico Corado. Todas as minhas referências estão a desaparecer, mas faço questão de as recordar, sempre! Sinto muito! Sentimentos à família.»

As palavras de José Raposo rapidamente geraram reações emocionadas por parte dos seguidores, colegas e admiradores, que deixaram dezenas de mensagens de apoio e reconhecimento pelo artista desaparecido.

Moniz Ribeiro foi um nome marcante no mundo do teatro e da televisão em Portugal, conhecido pela criatividade, dedicação e enorme contributo para a cenografia portuguesa. Trabalhou em vários projetos de sucesso e inspirou gerações de profissionais das artes visuais e performativas.

A publicação de José Raposo reflete não apenas a perda de um amigo e colaborador, mas também a saudade de uma geração de artistas que marcaram o panorama cultural português.