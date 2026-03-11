José Raposo está de luto: «Um homem bom»

O ator José Raposo, de 62 anos, companheiro da atriz Sara Barradas e reconhecido como um dos nomes mais prestigiados do teatro, cinema e televisão portugueses, recordou Manuel Guicho como "um profissional de exceção, além de um homem bom". Raposo, cuja carreira se estende por mais de quatro décadas, com destaque para o teatro de revista, sublinhou o impacto de Guicho no meio teatral: "Deixou-nos um mestre de Teatro - Manuel Guicho! O Manel foi durante décadas o contra-regra do Teatro Nacional D. Maria II. Um profissional de exceção, além de um homem bom! O meio teatral está de luto."

Na mesma publicação, José Raposo partilhou ainda uma entrevista antiga de Manuel Guicho, datada de 2010, como forma de recordar a sua trajetória e a importância do seu trabalho para o teatro português.

Luísa Ortigoso, Diogo Infante, Nuno Oliveira, também se juntaram à homenagem, destacando a dedicação e profissionalismo de Guicho, reforçando o sentimento de perda sentido por todos aqueles que com ele trabalharam ao longo de décadas.

A carreira de Manuel Guicho, marcada pela longevidade e pelo contributo discreto mas fundamental no Teatro Nacional D. Maria II, deixa um legado que continuará a inspirar gerações de atores e profissionais do teatro em Portugal. A sua partida deixa um vazio no meio artístico, mas também a memória de um homem respeitado, admirado e profundamente humano.