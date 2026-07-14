«Cada riso, cada lágrima e cada sentimento»: José Raposo faz viagem ao passado com gesto comovente

José Raposo é um dos nomes incontornáveis da representação em Portugal. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas no teatro, na televisão e no cinema, o ator conquistou o reconhecimento do público graças à sua versatilidade e talento, tornando-se numa das figuras mais respeitadas da cultura portuguesa.

Atualmente, José Raposo é casado com a atriz Sara Barradas, com quem tem uma filha em comum, Lua. Antes disso, viveu uma longa história de amor com a inesquecível atriz Maria João Abreu, com quem esteve casado durante 23 anos. O casal, que oficializou a união em 1985, teve dois filhos, Miguel Raposo e Ricardo Raposo, que seguiram igualmente o caminho da representação.

Profundamente ligado ao mundo das artes e, em particular, ao teatro, José Raposo tem demonstrado ao longo dos anos uma enorme preocupação em preservar a memória daqueles que ajudaram a construir a história da ficção nacional. Recentemente, o ator voltou a emocionar os seguidores ao prestar homenagem a várias atrizes portuguesas que já partiram, mas cujo legado continua bem vivo.

Na publicação, partilhada nas redes sociais, José Raposo destacou a importância destas mulheres para a cultura portuguesa e deixou uma mensagem sentida: «Atrizes que marcaram a ficção nacional e já faleceram. Cada riso, cada lágrima e cada sentimento ficarão para sempre nas nossas memórias ❤️», escreveu.

A homenagem rapidamente tocou os fãs, que fizeram questão de recordar algumas das intérpretes mais marcantes da televisão e do teatro portugueses. A caixa de comentários encheu-se de mensagens carregadas de saudade e reconhecimento.

«Incríveis e saudosas», comentou uma seguidora. Outra destacou: «Ainda tive o enorme privilégio de trabalhar e privar com algumas destas atrizes maravilhosas».

Muitos internautas aproveitaram também para recordar o impacto que estas artistas tiveram nas suas vidas. «Lembro-me bem de todas elas. Algumas marcaram a minha infância. Grandes atrizes», escreveu um utilizador. Houve ainda quem confessasse: «Fiquei muito feliz. Tenho saudades de algumas que estão no meu coração, porque tive um contacto muito próximo».

Com este gesto, José Raposo voltou a sublinhar a importância de manter viva a memória de algumas das maiores figuras da representação portuguesa, homenageando mulheres que deixaram uma marca profunda no teatro, no cinema e na televisão.

Num momento em que a ficção nacional continua a evoluir e a conquistar novas gerações, o ator recordou que o legado destas atrizes permanece intemporal, continuando a emocionar e a inspirar o público português.