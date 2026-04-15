José Raposo deixa mensagem tocante a Maria João Abreu: «Sempre no coração»

Os atores José Raposo e Maria João Abreu foram um dos casais mais emblemáticos do panorama artístico português, mantendo uma ligação profunda que se estendeu muito para além do fim do seu casamento de 23 anos. Se estivesse viva, Maria João Abreu teria celebrado mais um aniversário na passada terça-feira, dia 14. A data não passou em branco nas redes sociais, onde a atriz foi recordada por várias pessoas próximas e entes queridos.

Entre as homenagens destacou-se a de José Raposo. “Festejemo-la! Hoje é o dia dela! Hoje é o aniversário da João! Estará sempre no coração de quem teve o privilégio de a ter na sua vida! Maria João Abreu será eterna para os milhões que a amaram! Parabéns, João, gratidão por teres feito do mundo um lugar melhor, um lugar bonito…”, escreveu o ator, que foi casado com Maria João Abreu e com quem teve dois filhos, Miguel e Ricardo Raposo.

Os comentários foram muitos: «Tantas, mas tantas saudades da minha doce João, sinto que está sempre connosco»; «saudade sim…»; «Que prazer era vê-la em cena! Tive esse privilégio’»; «querida João»; «Festejá-la,recordá-la,sempre! Eu estou nesses milhões que a amou…como esquecer “oh troilaré,oh troilará” e tantas outras maravilhosas personagens… Apesar do tempo passar tão rápido,ainda não dá para acreditar! Hoje o Céu está em festa! ❤️ Um beijinho meu querido»; «Parabéns Parabéns parabéns. Que linda. Grande sempre. Beijos»; «Das melhores actrizes sem dúvida nenhuma saudades 😞 mas sempre na memória ❤️e coração».

Recorde-se que, anteriormente, João Soares, viúvo da artista, também lhe tinha prestado uma homenagem nas redes sociais.