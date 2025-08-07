José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

José Raposo está de coração cheio e não esconde a alegria por anunciar o seu mais recente projeto: uma peça de teatro onde partilha o palco com os dois filhos, Miguel, 36 anos, e Ricardo Raposo, 32 anos. O ator, de 62 anos, revelou a novidade com um vídeo nas redes sociais, onde se pode ver o trio em ensaios e onde escreveu apenas: “Em breve”. Mas a legenda diz tudo: «Eu e os meus filhos Ricardo e Miguel vamos fazer os três uma peça no Teatro Variedades em outubro, escrita e encenada pelo Miguel e musicada pelo Ricardo! Como devem calcular, estou muito feliz! ❤️❤️❤️».

Este é um projeto profundamente pessoal, com significado especial para o ator e para o público que o acompanha há décadas. Miguel e Ricardo são fruto da sua relação com a inesquecível atriz Maria João Abreu, que morreu em 2021, e este reencontro em palco parece também uma forma de celebrar o legado artístico da família.

A peça, ainda sem título divulgado, estreia em outubro no Teatro Variedades e será um verdadeiro “projeto de família”: Miguel assina a encenação e o texto, Ricardo compõe a música, e os três interpretam em palco. Um alinhamento raro e precioso no teatro português, que une talento, laços sangue e muita emoção.

Nas redes sociais, a reação foi imediata e cheia de entusiasmo. Sílvia Rizzo comentou: “Que maravilha, tanto talento aí concentrado! 👌🏼🤩🥰”, enquanto António Machado aplaudiu: “Espetáculo 👏👏👏😍😍🤩”. Também Rui Unas se mostrou encantado com a novidade: “Que maravilha”.

José Raposo vive atualmente com a atriz Sara Barradas, de 34 anos. O casal, que começou a sua história de amor durante as gravações da novela “Espírito Indomável” da TVI, casou em 2011 e tem uma filha em comum: Lua, nascida em 2019.

Com uma carreira de mais de 40 anos nos palcos e ecrãs, José Raposo continua a surpreender e a emocionar o público. Desta vez, o desafio é em família e promete momentos únicos, não só pelo talento, mas também pela cumplicidade que certamente se sentirá em palco.

Outubro está quase aí, e este reencontro de gerações promete ser imperdível.